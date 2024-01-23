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Türkiye'den 21 sporcu Fransa'da Karate 1 Premier Lig'e katılacak - Son Dakika
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Türkiye'den 21 sporcu Fransa'da Karate 1 Premier Lig'e katılacak

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Fransa'da düzenlenecek olan Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağında 21 Türk sporcu yer alacak. Başkent Paris'te gerçekleşecek organizasyonda 60 ülkeden 382 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi 10 kadın ve 11 erkek sporcu temsil edecek.

Türkiye\'den 21 sporcu Fransa\'da Karate 1 Premier Lig\'e katılacak
23.01.2024 - 12:42,
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Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağı, 26-28 Ocak tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 60 ülkeden 382 sporcu yarışacak.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 10 kadın, 11 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar

50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

55 kilo: Tuba Yakan, Gülsen Demirtürk

61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen

68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

+68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur

Kata: Dilara Bozan

Erkekler

60 kilo: Eray Şamdan, Burak Özdemir

67 kilo: Enes Fatih Kurt, Ekrem Altuner Yılmaz

75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

+84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Kutluhan Duran

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türkiye'den 21 sporcu Fransa'da Karate 1 Premier Lig'e katılacak - Son Dakika
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