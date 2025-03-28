Türkiye Down Futsal Milli Takımı, Üst Üste 3. Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye Down Futsal Milli Takımı, Üst Üste 3. Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor

Türkiye Down Futsal Milli Takımı, Üst Üste 3. Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor

Türkiye Down Futsal Milli Takımı, Konya'da gerçekleştirdiği hazırlıklarla 2024 Haziran ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Takım, daha önceki şampiyonalarda üst üste iki kez şampiyonluk yaşamıştı. Hedefleri, bu kez de 3. Avrupa şampiyonluğunu kazanmak.

28.03.2025 10:29  Güncelleme: 10:34
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Türkiye Down Futsal Milli Takımı, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olmak için Konya'da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu bünyesinde kurulan Down Futsal Milli Takımı, 8 yılda sayısız başarı elde etti. 2020 yılında ülke tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan milliler daha sonra 2023 yılında üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Günde çift idmanla çalışmalarına devam eden takım, haziran ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

Down Futsal Milli Takım Teknik Sorumlusu İbrahim Acar ile sporcular Birkan Dikici ve Resul Orakçı, İhlas Haber Ajansı'na şampiyona hakkında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Acar: "2023 yılında üst üste 2. Avrupa şampiyonluğumuzu yaşadık"

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Down Futsal Milli Takım Teknik Sorumlusu İbrahim Acar, takımın 2017 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "2020 yılında da ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğumuz geldi. 2022 yılında Peru'da dünya 3.'sü olduk. 2023 yılında üst üste 2. Avrupa şampiyonluğumuzu yaşadık. 2024 yılında da Down Sendrumlu Olimpiyatları'nda tarihimizde büyük bir başarı yaşayarak olimpiyat 2.'si olduk" dedi.

"Üst üste 3. kez ülkemize Avrupa şampiyonluğumuzu getirmek için İtalya'ya gideceğiz"

Haziran ayında yapılacak olan şampiyonada hedeflerinin birinci olmak olduğunu ifade eden Acar, "2025 yılında tekrardan Avrupa Şampiyonası var. Haziran ayında İtalya'da düzenlenecek. Onun için 3. kampımızı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin misafir etmesiyle Konya'da tamamladık. Hazırlıklarımız da son hız devam edecek. Bu düzeyde de tekrar Avrupa şampiyonu olarak üst üste 3. kez ülkemize Avrupa şampiyonluğumuzu getirmek için İtalya'ya gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Birebir aileleri ile görüşerek kaliteli bir hale getiriyoruz"

Takımın uzun süredir birlikte çalıştığını da söyleyen İbrahim Acar, "Bizim uzun süredir devam eden bir sürecimiz var. Oturmuş bir takımımız var. Zaten Avrupa'da en iyi takımdan birisiyiz. Bunların hepsini teknik ekibimizle birlikte çalışarak çocuklarımızı belli bir seviyeye getirdik. İyi bir kamp ortamımız var. Çocuklarımızın özel durumları olmasına rağmen profesyonel sporcu olarak yaşıyor. Günde çift idman yapıyoruz, yemek düzenleri, uyku düzenleri hepsini birebir aileleriyle görüşerek kaliteli bir hale getiriyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı Birkan Dikici ise takımın 2017 yılında kurulduğunu belirterek, "Üst üste 2 kere Avrupa şampiyonu olduk. Yine hedefimiz 3. kez Avrupa şampiyonu olmak. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Hocalarımız bizi çok çalıştırıyor. Günde çift idman yapıyoruz. Allah nasip ederse de tekrardan şampiyon olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın ikinci kaptanı Resul Orakçı ise, "Çalışmalarımız iyi bir şekilde gidiyor. Çalıştıkça da mutlu oluyoruz. Buradan Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz ve orada kupayı alacağız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Down Futsal Milli Takımı, Üst Üste 3. Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika

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