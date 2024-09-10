Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası Başlıyor

Türkiye'den 26 sporcunun katılacağı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası, yarın Tayland'da başlayacak.
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 11-20 Eylül tarihlerinde başkent Bangkok'ta yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi 11 kadın, 15 erkek sporcu temsil edecek.
Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kadınlar: Ceren Bağcı, Eda Erçin, Latife Bağıs, Özge Söyüncü, Bengisu Karakoç, İklim Özdemir, Efil Tıraş, Aleyna Korkmaz, Ezgi Kayış, Elif Keskin, Selin Nur Kazan
Erkekler: Muhammed Ensar Kasap, Yiğit Keskin, Mert Güney, Ahmet Akay Dalkıran, Ümeyr Ertuğrul Geliç, Ahmet Can Çandır, Şükrü Kirlikaya, Berkay İstanbullu, Yusuf Ak, Umut Özkan, Murat Buğra Sağay, Barış Sevimli, Ebubekir Polat, Eray Balcı, Hasan Gök
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