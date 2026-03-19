Türkiye, Dünya Salon Şampiyonası'na İki Sporcu ile Katılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, bu yıl hedef organizasyon olarak 10-16 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa şampiyonasını belirlediklerini, bundan dolayı yarın başlayacak dünya salon şampiyonasına 2 sporcuyla katılacaklarını söyledi.

Karadağ, icraatları, yaklaşan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, devşirme sporcular hakkındaki fikri, projeleri ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıklarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Göreve başladığından bu yana 16 ayı geride bırakan Karadağ, bu süre zarfındaki en önemli icraatının ne olduğu sorusu üzerine "Başladığımız tarihlerde Dünya Atletizm Birliği tarafından Türkiye Atletizm Federasyonuna verilmiş olan bir manipülasyon cezası vardı. Ana hatlarıyla Türkiye'de yapılan hiçbir müsabakamızı, Türk hakemlerinin verdiği dereceleri kabul etmeme kararı almışlardı. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatları için verilen derecelerin yanlış, yanıltıcı olduğunu tespit ettiklerinden dolayı bizi 'muteber ülke değilsiniz' pozisyonuna soktular. 1 Kasım 2024'te bu masaya oturduktan tam bir ay dört gün sonra argümanlarımızla Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sayın Lord Sebastian Coe'yu inandırdık ve artık dürüst bir ülke olduğumuzu kendisi 4 Aralık 2024'te canlı yayında belirterek cezamızı kaldırdı. Bu gerçekten bizim için en önemli icraattı. Dürüstlüğümüze sürülen bu kara lekeyi kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Karadağ, 20-22 Mart tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın hazırlıkları ve organizasyona katılacak milli sporculara ilişkin "Dünya Atletizm Salon Şampiyonası öncesinde kota geçen sporcularımız oldu. Ancak sporcular, antrenörler, teknik kurul ve federasyonun verdiği ortak kararla birçok sporcumuzun Avrupa Atletizm Şampiyonası'na hazırlık yapmaları için biz dünya salon şampiyonasını pas geçmelerini uygun bulduk. İki sporcumuzla katılacağız. Biri hem açıkta hem salonda Türkiye rekortmeni, Türkiye şampiyonu, olimpiyat altıncısı sporcumuz Necati Er. Diğeri de Amerika'da öğrenimini devam ettiren -ki Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) rekorunu kırdı- Şilan Ayyıldız. Temsili bir katılım gibi olacak ancak çok başarılı olacaklarına inanıyoruz. Federasyonun tarihinde sadece bir tane Salon Dünya Şampiyonası madalyası var. Dolayısıyla çok başarılı olduğumuz bir şampiyona değil. Çünkü salon sayımız şimdilik yeterli değil. Türkiye'de iki tane salon var. Buradan yetişen çocuklarımız gerçekten çok başarılı olmakla beraber dünya şampiyonası çok farklı bir şey. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın salon özelinde konuşursak kazanmak çok zor, kimin kazanacağı belli olmayan yarışmalar oluyor. Burada çok başarılı olma ihtimalimiz olmadığından kendimizi bu yaz yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'na hazırlıyoruz. İnşallah orada madalya alma ihtimalimiz var." yorumunu yaptı.

"Devşirme sporcu başarı için bir formül"

Spor camiasında çokça tartışılan "vatandaşlık verilen yabancı uyruklu isimlerin Türkiye adına mücadele ettirilmesi" konusundaki fikri sorulan Karadağ, "Voleybol Federasyonundan örnek verecek olursak bir Kübalı voleybolcu; Melissa Vargas, Türk vatandaşı olduktan sonra Türk voleybolu sıçradı da sıçradı. Filenin Sultanları gerçekten çok başarılı oldu. Bu bir formül. Şu anda birçok Türk kızı voleybol oynamaya çalışıyor. Bir takım federasyonların da bu tarz yaptığı Türkleştirmeler, diğer çocuklarımızın, yereldeki Türk çocuklarının başarılı olabilmesi, o sporlara doğru kayabilmesi için bir motivasyon kaynağı." yanıtını verdi.

Karadağ, 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2024 Avrupa Kros Şampiyonası gibi önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye'de, 2017 Avrupa Oyunları'ndaki atletizm yarışmaları dışında yakın gelecekte aynı çapta şampiyonalar düzenlemenin gündemlerinde olmadığını belirtti.

"Türkiye'nin En Hızlısı yarışlarında dereceye giren çocuklara genetik tarama yapmayı planlıyoruz"

Hedefleri arasında altyapıdan sporcu yetiştirmenin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan eski milli atlet Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapı tabii çok önemli olmakla beraber meyvelerini hemen alamazsınız. Altyapının meyvelerini ancak 2036 Olimpiyatları civarında almamız beklenebilir. 2032'de de muhakkak ki mevcut altyapımızın üstyapıya doğru evrilmiş olan bölümünde başarılı olabiliriz. Cumhuriyetten önce kurulmuş bir federasyon olduğumuzu düşünürsek daha başarılı olabilmemiz için altyapıya muhakkak ihtiyacımız var. Üstyapıdaki çocukları da elimizden geldiğince tabii destekliyoruz. Bu atletler bizim kendi çocuklarımız, çok da başarılı olabilecek çocuklar. 104 yıllık Atletizm Federasyonunda (dünya şampiyonalarında) bizim yetiştirdiğimiz yalnızca Süreyya Ayhan'ın 2003 yılında bir gümüş madalyası var. Onun dışında herhangi bir sporcu yetiştirememişiz. Altyapıya muhakkak ki daha fazla önem vermemiz gerekiyor."

Karadağ, geçen yıl 81 ildeki 2 milyon 200 bin kişi arasından seçilen 2011-2015 doğumlu çocukların katıldığı "Türkiye'nin En Hızlısı" yarışlarını hatırlatarak, "Onları şimdi Avrupa Atletizm Birliğinin bize destek olduğu bir proje altında bir takım yerlere yönlendiriyoruz. Etik kurul kararı alırsak genetik olarak taramalarını yapıp o çocukların ilerde nasıl bir atlet olacaklarını, 2040, 2044 ve sonrasında Türkiye'nin geleceği için neler yapabileceklerinin hesaplarını yapıyoruz." dedi.

"Los Angeles 2028'de başarılı olacağız"

Mevcut sporcu havuzundan 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda nasıl bir beklentisi olduğu sorusu da yöneltilen Karadağ, "Söz vermiyorum, hiç madalya sözü vermem hayatım boyunca ama Los Angeles'ta çok başarılı olacağız. 2028'e dair söyleyebileceğim tek şey başarıya olan inancım çok yüksek." diye konuştu.