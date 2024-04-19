Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi medya mensuplarına bilgiler verdi. Çintimar, bu önemli şampiyona ile Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapacaklarını belirtti. Şampiyonaya 52 ülkeden 431 sporcu katılacak ve organizasyon EXPO alanında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin hedefi ise toplamda 80'e yakın olimpiyat kotası elde etmek.

19.04.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fatih Çintimar: "Bu önemli şampiyona ile Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapacağız"

TAF Başkanı Fatih Çintimar, basın mensupları ile EXPO'da buluştu

ANTALYA - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 21 Nisan Pazar günü Antalya'da yapılacak Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi medya mensuplarına bilgiler verdi. Fatih Cintimar, "Bu önemli şampiyona ile Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapacağız" dedi.

Dünya Yürüyüş Şampiyonası, 21 Nisan 2024 tarihinde 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilecek. Şampiyonanın düzenleneceği EXPO alanında medya mensupları ile buluşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyon ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin çok önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağını dile getiren Çintimar, "Bu önemli şampiyona ile Türkiye'nin dünyaya tanıtımını yapacağız. 21 Nisan günü yapılacak olan bu yarışmanın en önemli özelliği en fazla olimpiyat kotası veren yarışma olması. Ferdi kotalarla beraber toplamda 80'e yakın kota hedefliyoruz. Açık alanda yapılacak olan şampiyonanın tüm hazırlıklarını tamamladık" diye konuştu.

"Dünyanın her yerinden katılım sağlanacak"

Alan içerisinde organizasyonu en iyi şekilde yapıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen TAF başkanı Çintimar, "Bu şekilde daha fazla organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz. Yaklaşık 1600 akredite ile dünyanın her yerinden katılım sağlanacak. Pazar günü dünya şöleni yaşayacağız. 2 sporcu rekor hedefliyor. Ülkemizde ilk defa açık alan Dünya Yürüyüş Şampiyonası düzenlenecek. MIX bayrak takımında ilk 6'yı hedefliyoruz. Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz bayrak takımında yarışacaklar. Sporcularımız olimpiyat kotası için yarışacak. Hedef, 6 yürüyüşçü sporcu ile ülkemizi Paris'te temsil edebilmek. Ülkemizde bu tarz önemli ve büyük yarışmalar oldu ama olimpik anlamda kota veren en büyük yarışma pazar günü Antalya'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fatih Çintimar, Türkiye, Antalya, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
20:26 Adaylığını resmen açıkladı Sadettin Saran’dan Ali Koç’a gözdağı Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 21:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Dünya Yürüyüş Şampiyonası ile tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement