Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı

30.05.2022 16:46

Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun Atatürk Satranç Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 24 şehirden 75 sporcu hamle yapacak.

Şampiyonada toplam 30 bin lira para ödülü dağıtılacak.

Atatürk Satranç Merkezi'ndeki oyun alanına dönüştürülen salonun ve şampiyonanın açılışını yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, uzun aradan sonra emektar sporcularla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların masa başında maç yapmayı ve turnuvada buluşmayı özlediklerini kendilerine ilettiğini dile getiren Tulay, "Satranç sadece spor olarak yapılmıyor. Aslında turnuvalar bizim bir araya gelmemizi de sağlıyor. Şampiyona son derece güzel bir katılımla başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcularımız var. Gönlünüze göre bir turnuva geçirmenizi diliyoruz." diye konuştu.

Organizasyon, 5 Haziran Pazar günü sona erecek.

Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı
Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı
Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı
Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası başladı - Son Dakika


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