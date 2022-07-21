Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, 330 sporcunun katılımıyla Van'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, Van'da başladı. Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, Türkiye'nin birçok ilinden 330 sporcu katıldı. Şampiyonayla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonun federasyon seçimleri öncesinde Van'a yapılan ziyarette programlandığını ifade etti. Türkiye'nin en güzel illerinden birisi olan Van'da bu müsabakaları yapmanın kendileri için onur olduğunu vurgulayan Ünlü, "İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonlarımız devam edecek. Bunun yanında teknik kurulumuz ve yönetimimizle görüşmelerimiz sonucunda ilerleyen zamanlarda Van'da özellikle milli takım hazırlık kampları yapmayı planlamaktayız. Bu tabi sadece Van ile sınırlı kalmayacak. 2023 yılında Güneydoğu illerimizde organizasyonlarımız daha sık yapılacak ve birçok organizasyonumuzu doğu illerimizde gerçekleştireceğiz. Çünkü biz oradaki arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla bütünleşmek ve kucaklaşmak istiyoruz. Halter sporumuzu geniş bir kitleye yaymak istiyoruz" dedi.

Türkiye Ferdi Gençler Şampiyonası olmasına rağmen katılımın güzel olduğunu belirten Başkan Ünlü, "Burada biz milli takım seçmesi yapıyoruz. Burada yarışan sporcularımız, müsabaka sonucunda yapmış oldukları derecelere göre değerlendirilip, teknik kurullarımız tarafından U23 ve genç erkek ve bayan milli takımlarımıza yönlendirilecekler. Şu anda halter faaliyeti gösteren bütün illerimizden toplam 330 sporcumuz katılım sağladı. 4 günlük süreç içerisinde çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN