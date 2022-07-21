Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, Van'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, Van'da başladı

21.07.2022 13:51
Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, Van'da başladı

Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, 330 sporcunun katılımıyla Van'da başladı.

Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, 330 sporcunun katılımıyla Van'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, Van'da başladı. Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, Türkiye'nin birçok ilinden 330 sporcu katıldı. Şampiyonayla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonun federasyon seçimleri öncesinde Van'a yapılan ziyarette programlandığını ifade etti. Türkiye'nin en güzel illerinden birisi olan Van'da bu müsabakaları yapmanın kendileri için onur olduğunu vurgulayan Ünlü, "İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonlarımız devam edecek. Bunun yanında teknik kurulumuz ve yönetimimizle görüşmelerimiz sonucunda ilerleyen zamanlarda Van'da özellikle milli takım hazırlık kampları yapmayı planlamaktayız. Bu tabi sadece Van ile sınırlı kalmayacak. 2023 yılında Güneydoğu illerimizde organizasyonlarımız daha sık yapılacak ve birçok organizasyonumuzu doğu illerimizde gerçekleştireceğiz. Çünkü biz oradaki arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla bütünleşmek ve kucaklaşmak istiyoruz. Halter sporumuzu geniş bir kitleye yaymak istiyoruz" dedi.

Türkiye Ferdi Gençler Şampiyonası olmasına rağmen katılımın güzel olduğunu belirten Başkan Ünlü, "Burada biz milli takım seçmesi yapıyoruz. Burada yarışan sporcularımız, müsabaka sonucunda yapmış oldukları derecelere göre değerlendirilip, teknik kurullarımız tarafından U23 ve genç erkek ve bayan milli takımlarımıza yönlendirilecekler. Şu anda halter faaliyeti gösteren bütün illerimizden toplam 330 sporcumuz katılım sağladı. 4 günlük süreç içerisinde çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

YORUMLAR
500
'Şah mat'ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek 'Şah mat'ın büyük ustaları, Van Gölü kıyısında mücadele edecek Vansesi Gazetesi 85 yaşında Vansesi Gazetesi 85 yaşında
Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, Van'da başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:47 İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı
13:43 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leicester City ile karşı karşıya geldi
13:34 Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı
13:30 Sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövülen genç kız yaşadıklarını anlattı: Taciz etti, peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü
12:51 Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu
12:47 Antalya'da korkunç olay! Kız kardeşinin sevgilisini defalarca bıçakladı
12:34 Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:25 Bayram sonrası sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüş yaşandı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 14:10:04. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Ferdi Gençler ve U23 Halter Şampiyonası, Van'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement