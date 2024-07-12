Türkiye, FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Türkiye, FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu

Türkiye, Litvanya'da düzenlenen FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Fransa'ya 67-66 yenildi. Fransa, üçüncü çeyreği önde bitirerek yarı finale yükseldi. Türkiye ise turnuvada 5-8'incilik maçı oynayacak.

12.07.2024 15:25
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FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'ya 67-66 mağlup oldu.

Milli takım, Litvanya'da düzenlenen şampiyonada Fransa ile yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-14 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına da 39-34 üstün gitti.

Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda daha üstün oynamasına ve skor üstünlüğünü de eline geçirmesine rağmen Fransa, üçüncü çeyreğini 52-50 önde bitirdiği karşılaşmadan 67-66 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye, turnuvada 5-8'incilik maçı oynayacak.

Kaynak: AA

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