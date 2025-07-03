28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Büyük Britanya'yı 68-47 yenerek finale yükseldi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun dördüncü gününde üç müsabaka oynandı.
Günün ilk maçında Türkiye, Büyük Britanya'yı 68-47 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Diğer mücadelede Karadağ, Slovenya'yı 69-67 mağlup etti. Kapanış müsabakasında ise Hırvatistan, Avusturya'ya 83-65 üstünlük kurdu.
Milliler, final maçında yarın 19.00'da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın son gününde üçüncülük ve beşincilik karşılaşmaları da yapılacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?