Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı

24.06.2022 00:37

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi imzaladı. Süper Lig maçları 2 yıl daha beIN Sports da yayınlanacak.

Spor camiası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezon hangi yayıncı kuruluş ile anlaşacağını merakla bekliyordu. Bugün konu hakkında resmi açıklama geldi. TFF, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur.

"YAYIN İHALESİ İPTAL EDİLDİ"

Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu'ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar vermiştir.

"2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK"

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerimizin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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Son dakika haberi: TFF, Digiturk ile 2 yıllık sözleşme yapılmasına karar verdi Son dakika haberi: TFF, Digiturk ile 2 yıllık sözleşme yapılmasına karar verdi Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini... Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini...

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