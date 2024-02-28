Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.

28.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:23
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Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özkalfa'nın yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir. Dr. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa\'nın istifasını açıkladı

3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Muhammed Kalkan: Görevini Antalya maçında tamamlayıp istifasını verdi. 16 5 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: hakemleri beğenmiyoruz değil mi? VAR da kimler var? uzaylılar mı? 6 1 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Muhammed Kalkan fb Gs maçında kim baştaydı penaltı kırmızı çaldırtmayıp görevini yerine getirmedi mi ne konuşuyorsun? 1 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı - Son Dakika
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