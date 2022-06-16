Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi başladı! Tek aday Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda başvuru yapan 9 adayın 8'i yeterli delege imza sayısına ulaşamadı.Büyükekşi seçime tek aday olarak katılıyor. Büyükekşi'nin listesi ise şu şekilde:

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

TARİHTE BİR İLK

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken, 14 yıldır görev alan Servet Yardımcı'nın olmaması dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken husus ise tarihte ilk kez TFF yönetim listesine kadın yöneticilerin yazılması oldu.

" ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR VAR"

Büyükekşi, çalışmalarına hızla başlayacaklarını belirterek: "Güzel işler yapmak için bu göreve talip olduk. Allah'ın izniyle hep beraber işler yapmak için göreve geliyoruz. Çok iyi ve dengeli bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu yönetim 1 yıl görev yapacak. Çözüm bekleyen acil konular var. Yayın ihaleler, harcama limitleri, yabancı sayısı gibi. Çok hızlı şekilde çözüm üretmeli, hızlı karar vermeliyiz. Transfer sezonu başladı" dedi.

"KULÜPLERİN İSTEDİĞİNİ YAPACAĞIZ"

Yabancı sınırı hakkında da yorumda bulunan Büyükekşi: "Biz hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Beraber karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre bir karar alacağız. Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Rijit değiliz. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız" ifadelerini kullandı.