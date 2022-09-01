TFF'den saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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TFF'den saldırıyla ilgili açıklama

01.09.2022 23:54
TFF'den saldırıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak toplantı halinde iken Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerimizdeki yönetim binamıza kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Güvenlik güçlerimiz başlattıkları operasyonla çok kısa sürede saldırının faillerini yakalamayı başarmıştır. Türk adaletinin de olayın sorumlularına hak ettikleri cezayı vereceğinden şüphemiz yoktur.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla dostluk ve birliktelik içerisinde olması gerektiğini birçok kez dile getirmiş Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, bu hain saldırının bizi Türk futbolunu bulunduğu çizgiden daha ileriye taşımak için çalışmaktan alıkoyamayacağını belirtmek isteriz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, telefonla arayarak üzüntülerini ve desteklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, bizzat Türkiye Futbol Federasyonu'na gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'a, saldırının ardından Riva'ya gelerek bizi yalnız bırakmayan tüm kulüp başkanlarımız ve devlet yetkililerimiz ile geçmiş olsun dileklerinde bulunan kulüplerimiz, futbolcularımız, futbol insanlarımız, tüm futbolseverler ve Türk halkına teşekkür ederiz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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