2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda şu kararlar alındı:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › TFF, Rezerv Lig'i kaldırdı - Son Dakika

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