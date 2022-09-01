TFF, Rezerv Lig'i kaldırdı - Son Dakika
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TFF, Rezerv Lig'i kaldırdı

01.09.2022 23:45
TFF, Rezerv Lig'i kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda Rezerv Lig'i kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda Rezerv Lig'i kaldırdı.

TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda şu kararlar alındı:

"1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.

2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.

Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Rezerv Lig, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Rezerv Lig'i kaldırdı - Son Dakika

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