TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı

09.09.2022 20:20
TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun cezasının onandığı belirtildi.

Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, deneyimli futbolcuya ekstra ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.

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PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza vermedi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de... Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki olaylarda kırmızı kart göre Beşiktaşlı futbolcu Josef de...
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Josef de Souza, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı - Son Dakika
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