Gevaş Belediye Spor plaj futbolu şampiyonu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Gevaş Belediyesi işbirliği ile organize edilen plaj futbolu turnuvasında Gevaş Belediye Spor şampiyon oldu.

Gevaş Belediyesinin ev sahipliğinde Van Gölü sahilinde başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyona katılan 4 takım üç gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın son günündeki şampiyonluk maçında Gevaş Belediye Spor, Yavuzlar Ekmek Fabrikasını 7-1 mağlup ederek Alanya'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, turnuva boyunca güzel maçlar izlediklerini ifade ederek, "Türkiye Futbol Federasyonu ve belediyemizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu plaj futbolu turnuvası nihayet bugün yapılan maçlarla sona erdi. Ben burada üç gün boyunca centilmence mücadele eden bütün takımlarımızı kutluyorum. Turnuva boyunca burada çok güzel maçlar izledik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, Alanya'da yapılacak olan Türkiye finallerinde Gevaş Belediye Spor'a başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın ardından tüm takımlar adına kısa bir konuşma yapan Etap Sorumlusu Yunus Çiftçi ise "Bu turnuvada ev sahipliğini üstlenen Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN