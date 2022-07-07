Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı

07.07.2022 11:52
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktıTürkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman yasağı kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30'a yükseltilmiştir.

Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinde ilan edilecektir."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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