TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluklarında değişiklik yaptı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluklarında değişiklik yaptı

08.08.2022 18:48
TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluklarında değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluk kurallarında değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluk kurallarında değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, yabancı oyuncu kuralına bazı kriterler getirilerek değişiklikler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Süper Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir.

TFF 1. Lig uygunluğu

TFF 1. Lig kulüpleri, en az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları, FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 2 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluklarında değişiklik yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluklarında değişiklik yaptı - Son Dakika
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