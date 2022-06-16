Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı

16.06.2022 10:44

Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması Futbol dünyasının ünlü isimlerinden detaylar Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop Fenerbahçe Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki TFF...

Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul

Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden detaylar

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop

Fenerbahçe Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki

TFF başkanlığı görevinden istifa eden Nihat Özdemir ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı
Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı
Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı
Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı
YORUMLAR
500
Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu TFF yeni başkanını seçiyor TFF yeni başkanını seçiyor
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı - Son Dakika

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