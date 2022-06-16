Türkiye Futbol Federasyonunun olağanüstü seçimli genel kurulu başladı

Ankara JW Marriott Otelinde düzenlenen genel kurul
Katılımcıların akreditasyon kartlarını görevlilerden alması
Futbol dünyasının ünlü isimlerinden detaylar
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop
Fenerbahçe Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki
TFF başkanlığı görevinden istifa eden Nihat Özdemir ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.
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