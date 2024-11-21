Antalya'da 7-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye karması kampa girdi.
Silivri Golf Sahası'nda bugün başlayan kamp, 23 Kasım Cumartesi gününe kadar sürecek.
Erkek, senyör ve kadın, 3 farklı kategoride düzenlenecek turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde ise 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.
Şampiyonaya, 20 ülkeden 500 sporcunun katılması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Türkiye Futgolf Takımı Şampiyona İçin Kampa Girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?