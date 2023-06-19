Türkiye-Galler maçında 2 gol iptal, bir kırmızı kart ve bir penaltı kaçışı yaşandı - Son Dakika
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Türkiye-Galler maçında 2 gol iptal, bir kırmızı kart ve bir penaltı kaçışı yaşandı

Türkiye-Galler maçında 2 gol iptal, bir kırmızı kart ve bir penaltı kaçışı yaşandı

19.06.2023 23:32

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maçta, Mempham'ın kendi kalesine attığı ve Umut Nayir'in kaydettiği goller iptal edildi. Konuk ekibin futbolcusu Morrell, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Hakem penaltı verdi ancak Hakan Çalhanoğlu penaltıyı kaçırdı.

A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşı karşıya geldiği maç nefes kesti. Mücadelede bir kırmızı kart çıkarken bir penaltı kaçtı ve Türkiye'nin iki golü iptal edildi.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelede Mempham'ın kendi kalesine attığı ve Umut Nayir'in kaydettiği goller iptal edildi. Türkiye-Galler maçında konuk ekibin futbolcusu Morrell, 41. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

HAKAN PENALTI KAÇIRDI

Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Ramsey elle müdahale etti hakem penaltı verdi. Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

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Türkiye, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Galler maçında 2 gol iptal, bir kırmızı kart ve bir penaltı kaçışı yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Galler maçında 2 gol iptal, bir kırmızı kart ve bir penaltı kaçışı yaşandı - Son Dakika
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