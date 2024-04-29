Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı - Son Dakika
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Karabük\'te Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları kapsamında düzenlenen küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek grup müsabakaları Karabük'te başladı. 10 ilin 200'e yakın sporcu katıldığı müsabakalarda sporcular, Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele ediyor. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

29.04.2024 17:49
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Geleneksel Türk Okçuluğu grup müsabakaları Karabük'te başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları kapsamında küçükler, yıldızlar ve gençler A-B kız-erkek grup müsabakalarına 10 ilden 200'ye yakın sporcu katıldı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda iki gün sürecek müsabakalarda sporcular, Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine katılabilmek için mücadele ediyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış seremonisi konuşmalar ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş 'Eğitim Kenti Karabük' projesi kapsamında hem akademik başarı hem sosyal-sportif faaliyetler hem de değerler olarak Karabük'ün ilerlemesinin sürdüğünü söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların kulüplere ve milli takımlara kazandırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini belirten Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Farklı yaş kategorilerinden 10 farklı şehirden 200'e yakın sporcu, öğretmen ve hakem arkadaşımızı Karabük'te ağırlıyoruz. Güzel ve heyecanlı mücadeleler izleyeceğiz. Karabük'te birçok organizasyona daha ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf çekimi ile açılış seremonisi sona ererken müsabakalar başladı. Mücadeleler yarın da devam edecek. Karabük'ten başarı ile ayrılacak sporcular Mersin'de yapılacak Türkiye finallerine katılım sağlayacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı - Son Dakika
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