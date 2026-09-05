Türkiye, Gençler Balkan Kürek Şampiyonası'nda 46 sporcuyla Bulgaristan'da yarışacak
Gençler Balkan Kürek Şampiyonası, 11-13 Eylül'de Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi organizasyonda 46 sporcu temsil edecek ve genç erkekler ile kadınlar kategorilerinde farklı tekne sınıflarında yarışlar yapılacak.
Gençler Balkan Kürek Şampiyonası, 11-13 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Plovdiv kentinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 46 sporcu temsil edecek.
Plovdiv Kürek Kanalı'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, genç erkek ve kadınlar kategorilerinde farklı tekne sınıflarında yarışlar yapılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye, Gençler Balkan Kürek Şampiyonası'nda 46 sporcuyla Bulgaristan'da yarışacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?