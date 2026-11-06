Türkiye Golf Federasyonu 2027\'de Avrupa takım şampiyonalarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Golf Federasyonunun 10. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda gündem okunarak kabul edildi. Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı olağan mali genel kurulda, 1 Ağustos 2024-30 Eylül 2026 dönemi faaliyet raporu görüşülüp ibra edilirken, 2027-2028 yılları tahmini bütçeler ile faaliyet programları da görüşüldü.

Genel kurulda konuşan federasyon başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nda 400'ü aşkın golf oyuncusunu bir araya getirdiklerini söyleyerek "Sporcularımız iki yılda uluslararası alanda çok sayıda madalya kazandı. Kadın milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bunun yanında 2027 yılında ise Avrupa erkekler ve kadınlar takım şampiyonalarına ev sahipliği yapacağız. Bu sonuçları bir varış noktası değil, yeni bir başlangıç noktası olarak görüyoruz." dedi.

İlerleyen dönemde önceliklerinin golfü daha erken yaşta gençlere ulaştırmak olduğunu ifade eden Demirören, "Amacımız uluslararası golf camiasındaki etkimizi artırmak ve kulüplerimizle birlikte bu sporu ülkemizin dört bir yanına yaymak olacaktır. Türk golfünün geleceği hep birlikte atacağımız adımlarla şekillenecek. Bunun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.