Türkiye Golf Federasyonu kulüplerle buluştu - Son Dakika
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Türkiye Golf Federasyonu kulüplerle buluştu

25.03.2022 11:11
Türkiye Golf Federasyonu kulüplerle buluştu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF), golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF), golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, federasyonun İstanbul'daki ofisinde düzenlenen toplantıya TGF başkan vekili Mehmet Ziylan ve TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Üyesi Merve Sarıgöl ile 11 kulübün başkan ve yöneticileri katıldı.

Ziylan, fikir alışverişinde bulundukları toplantıda kulüplerin sorunlarıyla çözüm önerilerini görüştüklerini ifade etti.

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İstanbul, Tgf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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