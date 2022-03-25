Türkiye Golf Federasyonu kulüplerle buluştu - Son Dakika

Türkiye Golf Federasyonu (TGF), golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, federasyonun İstanbul'daki ofisinde düzenlenen toplantıya TGF başkan vekili Mehmet Ziylan ve TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Üyesi Merve Sarıgöl ile 11 kulübün başkan ve yöneticileri katıldı.

Ziylan, fikir alışverişinde bulundukları toplantıda kulüplerin sorunlarıyla çözüm önerilerini görüştüklerini ifade etti.