Türkiye, Gürcistan'ı 79-71 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
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Türkiye, Gürcistan'ı 79-71 Yenerek Galip Geldi

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FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan'ı 79-71 yenerek klasman maçını kazandı.

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16'ncılık klasman maçında Gürcistan'ı 79-71 yendi.

Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentindeki şampiyonanın ilk klasman maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-25 geride tamamlayan milliler, soyunma odasına 45-44 üstünlükle gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı takım, üçüncü periyodunu 60-56 önde bitirdiği mücadeleden 79-71 galip ayrıldı.

Zeki Güney 17 sayı, 3 asist, Arda Öztürk 15 sayı, 14 ribaunt, 4 asist, Emre Güçlü 13 sayı, 7 ribaunt ve Kuzey Baysal 10 sayı, 10 asist, 4 top çalmayla millilerin galibiyetinde ön plana çıktı.

Milli takım, ikinci klasman maçında 14 Ağustos Cuma günü İtalya-İsrail mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Gürcistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Gürcistan'ı 79-71 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Gürcistan'ı 79-71 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
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