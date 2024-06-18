Türkiye-Gürcistan maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye-Gürcistan maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda A Milli Takım ile Gürcistan arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Türkiye'nin golünü Mert Müldür atarken, Gürcistan'ın golünü Mikautadze kaydetti. İlk yarıda başka gol olmadı.

18.06.2024 19:57
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Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Goller: Dk. 25 Mert Müldür (Türkiye), Dk. 32 Mikautadze (Gürcistan)

Sarı kart: Dk. 35 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda A Milli Takım ile Gürcistan arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı.

25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0

32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili'nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye-Gürcistan maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Gürcistan maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı - Son Dakika
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