Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurulu Yarın

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan seçimli genel kurulu, yarın Ankara'da yapılacak.
Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.
Taha Akgül ve Selçuk Çebi'nin başkan adaylıkları, seçim komisyonu tarafından kabul edilmişti.
Federasyonun mevcut başkanı Şeref Eroğlu, yeni dönem için aday olmadığını duyurmuştu.
Olağan genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oylanacak.
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