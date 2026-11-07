Türkiye Güreş Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 bütçeleri karara bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Güreş Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 bütçeleri karara bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye Güreş Federasyonu 2026 yılı 7. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Kurulda faaliyet ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandı, tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi ve Başkan Taha Akgül teşekkür konuşması yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2026 yılı 7. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2026 yılı 7. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Divan başkanlığını GSB Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı genel kurulda, Güreş Federasyonu'nun faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı. Genel kurulda gündemde yer alan tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, genel kurulda bir teşekkür konuşması yaptı. Akgül, "Mali genel kurulumuzun güreşimiz ve ülkemiz adına ve camiamız adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 2 sene önce genel kurulda ne söz verdiysem, hayata geçirdik. Biz seçildiğimiz günden bu yana Türk güreşinde bir değişim yaşanması gerekiyordu. Burada federasyon başkanı olarak ben de olsam başkası da olsa bu değişimin yaşanması gerekiyor. Bu acının çekilmesi gerekiyor. Güreş federasyonu olarak tarihin en büyük, en başarılı federasyonuyuz. 100 Olimpiyat madalyasının 70'i Türk güreşinden, 41 altın madalyanın 30'u Türk güreşinden. Yüzde 70 başarı federasyonumuzdan, geriye kalan yüzde 30'luk başarı da 65 federasyondan. Arada uçurum var ama sahaya geldiğimizde aynı değerde pozitif bir etki görememişiz. Bu kabul edilebilir gibi değil. Biz her şeye açığız. Herkese bir telefon kadar uzağız, Herkesin telefonuna çıkıyoruz. Herkesle görüşmeye çalışıyoruz. Kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. 7. olağan mali genel kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Taha AkgülAnkaraGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:25:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye Güreş Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 bütçeleri karara bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android