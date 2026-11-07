Türkiye Güreş Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 bütçeleri karara bağlandı

Türkiye Güreş Federasyonu 2026 yılı 7. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2026 yılı 7. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Divan başkanlığını GSB Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı genel kurulda, Güreş Federasyonu'nun faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı. Genel kurulda gündemde yer alan tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, genel kurulda bir teşekkür konuşması yaptı. Akgül, "Mali genel kurulumuzun güreşimiz ve ülkemiz adına ve camiamız adına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 2 sene önce genel kurulda ne söz verdiysem, hayata geçirdik. Biz seçildiğimiz günden bu yana Türk güreşinde bir değişim yaşanması gerekiyordu. Burada federasyon başkanı olarak ben de olsam başkası da olsa bu değişimin yaşanması gerekiyor. Bu acının çekilmesi gerekiyor. Güreş federasyonu olarak tarihin en büyük, en başarılı federasyonuyuz. 100 Olimpiyat madalyasının 70'i Türk güreşinden, 41 altın madalyanın 30'u Türk güreşinden. Yüzde 70 başarı federasyonumuzdan, geriye kalan yüzde 30'luk başarı da 65 federasyondan. Arada uçurum var ama sahaya geldiğimizde aynı değerde pozitif bir etki görememişiz. Bu kabul edilebilir gibi değil. Biz her şeye açığız. Herkese bir telefon kadar uzağız, Herkesin telefonuna çıkıyoruz. Herkesle görüşmeye çalışıyoruz. Kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. 7. olağan mali genel kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.