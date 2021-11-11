Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Güreş Federasyonunun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Şeref Eroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.
Yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı ise şu şekilde oldu:
Başkan : Şeref Eroğlu
Başkan vekili: Fezair Tatlıdil
Serbest Güreşten Sorumlu As Başkan: Ali Kayalı
Grekoromen Güreşten Sorumlu As Başkan: Mahmut Çelikcan
Kadın Güreşinden Sorumlu As Başkan: Yasemin Adar
Yağlı Güreşten Sorumlu As Başkan: Ahmet Taşçı
Karakucak Güreşlerinden Sorumlu As Başkan: Murat Şahin
Kaynak: AA
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