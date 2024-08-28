Türkiye Halter Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı Düzenlenecek

Türkiye Halter Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 2 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, 6. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Kasım'da Ankara'da daha sonra duyurulacak yer ve zamanda gerçekleştirileceği bildirildi.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 3 Kasım'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
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