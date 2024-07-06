Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Spor

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, de Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

Gol: Dk. 35 Samet Akaydın (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 30 Simons (Hollanda)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.