Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Samet Akaydın'ın golüyle Türkiye öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

06.07.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, de Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

Gol: Dk. 35 Samet Akaydın (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 30 Simons (Hollanda)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Samet Akaydın, Hollanda, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:57:26. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, Hollanda karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement