Türkiye, 2024 IBSA Judo Tiflis Grand Prix\'sinde 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı

Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Tiflis Grand Prix'sinde 1 gümüş ve 4 bronz madalya ede etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan organizasyonda milli sporculardan Döndü Yeşilyurt gümüş madalya aldı.
Milli para judocular Cahide Eke, Ecem Taşın Çavdar, Nazan Akın Güneş ve İbrahim Bölükbaşı ise bronz madalya kazandı.
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