Bünyan Takımına Gururlu Karşılama

İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları 3X3 Basketbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol Takımı, ilçeye dönüşte görkemli şekilde karşılandı.

Okul Sporları 3X3 Basketbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 32 takımın katılımı ile İstanbul'da yapıldı. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye ikincisi olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol Takımı sporcularını, kardeş okulu olan Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen tören ile karşıladılar. Müsabakalarda dereceye giren sporculara Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TFF Bölge Müdürü ve Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mutlu Önal ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan hediye takdiminde bulundu.

Görkemli karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıkarken, başarılı sporcular tören sırasında duygu dolu anlar yaşadı. - KAYSERİ