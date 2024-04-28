Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda Amghar ve Chelangat birinci oldu
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat birinci oldu. Yarışta Amghar, 1 saat 2 dakika 34 saniyelik derecesiyle zafere ulaşırken, Chelangat ise 1 saat 11 dakika 45 saniyelik derecesiyle birincilik elde etti.
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28.04.2024 10:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda Amghar ve Chelangat birinci oldu - Son Dakika
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