Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Tanıtıldı

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Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle katıldı. Dünya Atletizm Federasyonu'nun Gold Label kategorisinde koşulacak maraton, Avrupa'nın 5; dünyanın 28 Gold Label yarışı arasında yer alıyor. Toplamda 40 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği maratonda, halk koşusunda 5 bin, 15K ve kurumsal koşuda toplam 30 bin ve 42 km kategorisinde 5 bini aşkın kişi ter dökecek.

Sezgin Lüle: "Spor hayatları iyileştiriyor ve değiştiriyor"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı geçen yılki maratonun 'Yüzyılın Koşusu' sloganıyla gerçekleştirildiğini, bu sene de İş Bankası'nın ikinci yüzyılına adım atarken bu önemli maratona yeniden isim sponsoru olduklarını vurguladı.

Spora verdikleri desteğin temelinde hayatları iyileştirme ve değiştirme gücüne olan inancın yattığını ifade eden Sezgin Lüle, "Farklı dallarda profesyonel sporcuların yetişmesini; gelecek nesiller için başarma azmini ve değişime inancı destekleyen rol modeller ortaya çıkmasını çok kıymetli buluyoruz. Bu sayede ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarında başarısı artıyor. Ayrıca daha fazla insanın günlük yaşamında sporu bir alışkanlık haline getirmesi yetenekli sporcuların keşfedilmesinde ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli rol oynuyor" diye konuştu.

"Maraton dayanıklılığın, sabrın, azmin sınandığı bir spor dalı"

Lüle, maratonun esas olarak dayanıklılığı sabrın, azmin ve sürekliliğin sınandığı aynı zamanda birliktelik duygusunun güçlendiği bir spor dalı olduğunu belirterek, "Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, uluslararası spor camiasının yoğun ilgisini çektiği gibi sunduğu farklı kategorilerle tüm sporseverleri ve tüm şehir sakinlerini kendi sınırlarını zorlayabilecekleri ama bunu eğlenerek başarabilecekleri bir maceraya dahil ediyor. Spora amatör ilgi duyanlar da belki spora daha fazla zaman ayırmak için motive oluyor. Maraton günü, İstanbul'un, Türkiye'nin gündemi maraton haline geliyor" dedi.

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nda bu yıl birbirinden başarılı atletlerin yer alacağını ve sonuçları heyecanla beklediğini belirten Sezgin Lüle, tüm koşuculara başarılar diledi.

Fatih Çintimar: "Umarım önümüzdeki olimpiyatta Türkiye, atletizmden madalyalarla dönecektir"

Olimpiyatlara değinerek sözlerine başlayan Fatih Çintimar, "Atletizmde bir önceki olimpiyata 23, bu olimpiyata 16 sporcuyla katıldık. Bir önceki kafilede 11 Kenya- Etiyopya doğumlu sporcu vardı. Ama bu olimpiyatta hepsi bizim çocuklarımızdı. Sadece 1 tane Kenya doğumlu sporcu vardı. Umarım önümüzdeki olimpiyatta Türkiye, atletizmden madalyalarla dönecektir" dedi.

"İstanbul Maratonu, Türkiye'nin açık ara en büyük organizasyonu"

Bu yıl Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun 46.'sının düzenleneceğine dikkat çeken Başkan Çintimar, "Sporcu, idareci ve federasyon başkanı olarak yaklaşık 25'inin içinde bulunmuş biri olarak şunu söyleyebilirim; İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden bir. İstanbul Maratonu da Türkiye'nin açık ara en büyük organizasyonudur. Dünyanın da en önemli organizasyonlarından biridir" açıklamasında bulundu.

"Topluma bir kültür oluşturabilecek organizasyon"

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Türkiye'de 11 yıl önce 16 yol yarışının olduğunu, günümüzde ise bu sayının 250 civarına ulaştığını aktararak, "Herkes bu organizasyonlarla hareketliliğin sağlanacağını biliyor. Maraton günü en hafif ihtimalle 2 milyon insan hareket edecek. Topluma bir kültür oluşturabilecek organizasyon" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL