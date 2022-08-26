Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara 'da 12 gündür devam eden ligin kapanış töreni yarın saat 17.00'de CP Ankara Otel'de düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon belli oluyor - Son Dakika

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