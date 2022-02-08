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Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

08.02.2022 19:57
Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası devam ediyor.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, İstanbul Sessizler, Muğla Ortaca İşitme Engelliler'i, Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler, Karşıyaka İşitme Engelliler'i, Gölcük İşitme Engelliler, Muğla Ortaca İşitme Engelliler'i, İstanbul Sessizler de Karşıyaka İşitme Engelliler'i aynı skorla 3-0 mağlup etti.

Organizasyonun son günü yarın İstanbul Sessizler-Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler ve Karşıyaka İşitme Engelliler-Gölcük İşitme Engelliler müsabakaları oynanacak.

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Voleybol Şampiyonası, Spor Federasyonu, Türkiye, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor - Son Dakika Spor


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