Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.
Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 müsabaka yapıldı.
Kadınlarda Hırvatistan ile oynadığı müsabakayı 13-3 ve Çin ile yaptığı karşılaşmayı 11-2 kaybeden Türkiye, organizasyondaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Erkeklerde ise Çin'e 10-5 yenilen Türkiye, 3. maçını da kaybetti.
Son Dakika › Spor › Türkiye, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling müsabakalarında mağlup oldu - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta tek golü Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. İlk 11'de 4 oyuncu değişikliği yapılan Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Leonardo Bonucci ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını desteklemek için statta yerlerini aldı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Bayern Münih'i 109-86 yenerek galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ligde 12. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise 16. mağlubiyetini yaşadı.
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