Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, istifa ederek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Vural, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yönetimle sporcuların ve kulüplerin hak ettiği değeri göreceği bir geleceği birlikte inşa edeceklerini belirtti.

22.08.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, istifa ederek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Vural, yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 26 Eylül'de planlanan 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa talip olduğunu belirtti.

Yenilikçi ve çözüm odaklı bir yönetimle, sporcuların ve kulüplerin hak ettiği değeri göreceği bir geleceği birlikte inşa edeceklerini anlatan Vural, işitme engelliler camiasına teşekkür etti.

İşitme engelliler sporunda birçok başarıyı birlikte yaşadıklarını ve aynı heyecanı paylaştıklarını vurgulayan Vural, "Bu aşamada seçimlerin daha sağlıklı yürütülmesi için Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığından istifa ettim. Türk sporuna dün olduğu gibi bundan sonra da bir nefer olarak hizmet etmeyi sürdüreceğim. Bu vesileyle Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı için yeni bir hizmet yolculuğuna çıkmış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Of ilçesinde 1984 yılında doğan ve 2012 yılında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilerek spor yöneticiliği kariyerine başlayan Kerim Vural, 2012-2021 yılları arasında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunda başkan vekilliği görevini aralıksız sürdürdü. 7 Kasım 2021'de İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına seçilen Kerim Vural, halen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement