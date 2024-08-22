Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday oldu

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, istifa ederek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Vural, yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonunun 26 Eylül'de planlanan 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa talip olduğunu belirtti.

Yenilikçi ve çözüm odaklı bir yönetimle, sporcuların ve kulüplerin hak ettiği değeri göreceği bir geleceği birlikte inşa edeceklerini anlatan Vural, işitme engelliler camiasına teşekkür etti.

İşitme engelliler sporunda birçok başarıyı birlikte yaşadıklarını ve aynı heyecanı paylaştıklarını vurgulayan Vural, "Bu aşamada seçimlerin daha sağlıklı yürütülmesi için Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığından istifa ettim. Türk sporuna dün olduğu gibi bundan sonra da bir nefer olarak hizmet etmeyi sürdüreceğim. Bu vesileyle Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı için yeni bir hizmet yolculuğuna çıkmış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Of ilçesinde 1984 yılında doğan ve 2012 yılında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilerek spor yöneticiliği kariyerine başlayan Kerim Vural, 2012-2021 yılları arasında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunda başkan vekilliği görevini aralıksız sürdürdü. 7 Kasım 2021'de İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına seçilen Kerim Vural, halen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.