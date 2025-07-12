Türkiye, İsrail'i Mağlup Etti

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında Türkiye, İsrail'i 66-57'lik skorla yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, müsabakaya Tuğçe Gürel, Ayşenaz Harma, Mina Berber, Yaren Düzcü ve Tuana Vural beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 31-28 geride tamamlayan milliler, İsrail'i 66-57 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takımda Tuana Vural 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Asya Barnes 20 sayı, 5 ribaunt ve Yaren Düzcü 11 sayı, 10 ribaunt ile oynadı. İsrail'de ise Maya Zilbershlag 25 sayı kaydetti.

Türkiye, son klasman maçında yarın Portekiz- Yunanistan maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.