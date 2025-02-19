Türkiye-İtalya Basketbol Mücadelesi - Son Dakika
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Türkiye-İtalya Basketbol Mücadelesi

A Milli Takım, İtalya ile resmi maçlarda 2 galibiyet elde etti. 61. kez karşılaşacaklar.

19.02.2025 11:50
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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda yarın İtalya'yı ağırlayacak A Milli Erkek Takımı, resmi maçlarda rakibini sadece 2 kez mağlup edebildi.

Türkiye, İtalya ile resmi müsabakalarda 33 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu maçların 2'sini kazanırken, 31'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İtalya'ya karşı ilk galibiyet 1957'de

A Milli Basketbol Takımı, İtalya'ya karşı resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1957'de elde etti.

Milliler, Bulgaristan'da düzenlenen 1957 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile yaptığı klasman maçında sahadan 57-50 galibiyetle ayrıldı.

İkinci galibiyet 58 yıl sonra geldi

Türkiye, İtalya önünde ikinci ve son galibiyetini 58 sene sonra elde etti. 1957'de oynanan maçı kazanmasının ardından rakibine hiç üstünlük kuramayan milliler, galibiyet özlemine 2015'te son verdi.

Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda oynadığı ilk müsabakayı 89-87 kazanarak İtalya'yı yarım asrı aşkın sonra mağlup etmeyi başardı.

İtalya ile 61. maç

A Milli Basketbol Takımı, İtalya ile 61. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, "Gök Mavililer" ile yaptığı 60 maçın 9'unu kazanırken, 51'inde ise parkeden yenilgiyle ayrıldı.

İtalya ile tarihinde ilk kez 1949 yılında Napoli'de Mairano Kupası'nda karşılaşan milliler, rakibine 20 sayı (49-29) farkla mağlup oldu.

Kaynak: AA

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