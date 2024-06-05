A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Golsüz Berabere Kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında İtalya ile deplasmanda oynadığı özel maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan gelişen İtalya atağında Dimarco'nun ceza sahasına yerden gönderdiği ortaya ön direkte Retegui'nin gelişine vuruşu kaleci Altay'da kaldı.
64. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Kaan Ayhan kafayla arkaya aşırttı. Arka direkte meşin yuvarlağın sahibi olan Merih Demiral'ın yerden çektiği şutta kaleci Vicario topu oyun alanına çeldi.
90+3. dakikada Cambiaso'nun sol kanattan ceza alanına yerden gönderdiği pasta Raspadori'nin vuruşunu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.
Stat: Renato Dall'Ara
Hakemler: Sebastian Gishamer, Andreas Heidenreich, Santino Schreiner
İtalya: Guglielmo Vicario, Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco (Riccardo Calafiori dk. 85), Bryan Cristante, Jorginho (Nicolo Fagioli dk. 62), Riccardo Orsolini (Andrea Cambiaso dk. 46), Lorenzo Pellegrini (Davide Frattesi dk. 68), Federico Chiesa (Mattia Zaccagni dk. 46), Mateo Retegui (Giacomo Raspadori dk. 68)
Yedekler: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Matteo Darmian, Raoul Bellanova, Federico Gatti, Samuele Ricci, Michael Folorunsho, Stephan El Shaarawy
Teknik Direktör: Luciano Spalletti
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik (Cenk Özkacar dk. 66), Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak (Merih Demiral dk. 42), Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan (Berat Özdemir dk. 67), Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı (Orkun Kökcü dk. 55), Oğuz Aydın (Abdülkadir Ömür dk. 46), Barış Alper Yılmaz (Semih Kılıçsoy dk. 82)
Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Can Uzun
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Sarı kartlar: Riccardo Orsolini, Gianluca Mancini (İtalya) - BOLOGNA
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