Türkiye İtalya'yı Yendi
Türkiye, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 59-53 mağlup etti.
Türkiye, Romanya'nın Mioveni kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci maçında İtalya'yı 59-53 mağlup etti.
Sporturilor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 14-10, devreyi ise 26-15 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren milliler, son bölüme 45-27 önde girdi. Son çeyrekte İtalya farkı eritmeye çalışsa da milli takım parkeden 59-53 galip ayrıldı.
Şampiyonada ilk galibiyetini alan milli takım, B Grubu'ndaki son mücadelesinde yarın 20.30'da İsrail ile karşılaşacak.
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