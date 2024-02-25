Türkiye Jokey Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı 5. kez Başkan seçildi - Son Dakika
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Türkiye Jokey Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı 5. kez Başkan seçildi

Türkiye Jokey Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu\'nda Serdal Adalı 5. kez Başkan seçildi

Türkiye Jokey Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak katılan Serdal Adalı, 88 oy ile 5. kez Başkan seçildi. Genel Kurulda yönetim kurulu asıl üyeliklerine Gülnur Gülerce, Adil Mert Kaya, Hakan Yücetürk, Halid Milli, S. Selman Taşbek ve M. Kerem Alkan seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Yüksel Göktürk, Ahmet Özbelge, Kemal Arif Turan, Adem Erdölek ve Alim Melih Kura'dan oluştu. Denetim kurulu üyeliklerine M. Sencer Girgin, Ferhat Oktay ve İlyas İlbey seçilirken, disiplin kurulu da Ateş Saltukoğlu, M. Doruk Yılmaz, Aslan Savaşan, Esra Atman ve Nisso Benhason'dan oluştu. Ayrıca, Ali Rıza Çelikoğlu, Mehmet Emin Ekenler ve Vehbi Hakan Keleş Türkiye Jokey Kulübü'nün yeni Asli Üyeleri olarak seçildi.

25.02.2024 19:24
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Türkiye Jokey Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak katılan Serdal Adalı, 88 oy ile 5. kez Başkan seçildi.

Genel Kurulda, yönetim kurulu asıl üyeliklerine; Gülnur Gülerce, Adil Mert Kaya, Hakan Yücetürk, Halid Milli, S. Selman Taşbek ve M. Kerem Alkan seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Yüksel Göktürk, Ahmet Özbelge, Kemal Arif Turan, Adem Erdölek ve Alim Melih Kura.

Kongrenin gündem maddelerinden denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda; denetim kurulu üyeliklerine M. Sencer Girgin, Ferhat Oktay ve İlyas İlbey seçilirken, disiplin kurulu da Ateş Saltukoğlu, M. Doruk Yılmaz, Aslan Savaşan, Esra Atman ve Nisso Benhason'dan oluştu.

Asli Üyelik başvurularının oylamasında ise adaylardan Ali Rıza Çelikoğlu, Mehmet Emin Ekenler ve Vehbi Hakan Keleş, Türkiye Jokey Kulübü'nün yeni Asli Üyeleri seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Jokey Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı 5. kez Başkan seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Jokey Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı 5. kez Başkan seçildi - Son Dakika
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