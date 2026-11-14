Türkiye Judo Federasyonu 2027-2028 bütçelerini Ankara'daki genel kurulda onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Judo Federasyonu 2027-2028 bütçelerini Ankara'daki genel kurulda onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ankara'da toplanan Türkiye Judo Federasyonu mali genel kurulunda yönetim ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 bütçeleri kabul edildi. Başkan Sezer Huysuz, 132 kişilik konaklama kapasiteli yeni tesisin sporcuların kamp ve hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye Judo Federasyonunun olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları görüşülerek ibra edildi.

Genel kurulda 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler ile faaliyet programları da delegelerin onayına sunularak kabul edildi.

Konuşmasında milli takımların uluslararası müsabakalardaki sonuçları, altyapı faaliyetleri, antrenör ve hakem eğitimleri ile tesisleşme çalışmalarını değerlendiren Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türk judosunun gelişiminde kulüplerin, antrenörlerin ve sporcuların katkısına dikkati çekti.

Yeni federasyon tesisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Huysuz, 132 kişilik konaklama kapasitesiyle tasarlanan tesisin sporcuların kamp ve hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti. Sağlık ve fizik tedavi alanları, yemekhane ve sosyal yaşam alanlarıyla sporcuların ihtiyaçlarının aynı merkezde karşılanmasının hedeflendiğini aktaran Huysuz, milli takımların daha iyi şartlarda hazırlanabilmesi için tesisleşmeye önem verdiklerini vurguladı.

Judonun ülke genelinde yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Sezer Huysuz, yeni dönemde uluslararası başarıların artırılması ve güçlü bir altyapı oluşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA
Sezer HuysuzAnkaraGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 13:13:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye Judo Federasyonu 2027-2028 bütçelerini Ankara'daki genel kurulda onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android