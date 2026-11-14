Türkiye Judo Federasyonu 2027-2028 bütçelerini Ankara'daki genel kurulda onayladı

Türkiye Judo Federasyonunun olağan mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları görüşülerek ibra edildi.

Genel kurulda 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler ile faaliyet programları da delegelerin onayına sunularak kabul edildi.

Konuşmasında milli takımların uluslararası müsabakalardaki sonuçları, altyapı faaliyetleri, antrenör ve hakem eğitimleri ile tesisleşme çalışmalarını değerlendiren Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türk judosunun gelişiminde kulüplerin, antrenörlerin ve sporcuların katkısına dikkati çekti.

Yeni federasyon tesisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Huysuz, 132 kişilik konaklama kapasitesiyle tasarlanan tesisin sporcuların kamp ve hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti. Sağlık ve fizik tedavi alanları, yemekhane ve sosyal yaşam alanlarıyla sporcuların ihtiyaçlarının aynı merkezde karşılanmasının hedeflendiğini aktaran Huysuz, milli takımların daha iyi şartlarda hazırlanabilmesi için tesisleşmeye önem verdiklerini vurguladı.

Judonun ülke genelinde yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Sezer Huysuz, yeni dönemde uluslararası başarıların artırılması ve güçlü bir altyapı oluşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.