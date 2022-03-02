Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

02.03.2022 20:30
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı ziyaret etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Huysuz ve judo antrenörü Murat Gemalmaz, başkent ekibine kulübün merkez binasında nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede başkentin güzide kulübünün judo branşında faaliyet göstermesini umut ettiklerini kaydeden Sezer Huysuz, "MKE Ankaragücü'nün judo camiasına büyük heyecan kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda günün anısına Huysuz, sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca'ya federasyon plaketini takdim etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret

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MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz'dan MKE Ankaragücü Kulübüne ziyaret - Son Dakika


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