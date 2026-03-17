Türkiye Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na Katıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na Katıldı

Türkiye Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası\'na Katıldı
17.03.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, bir penceresine ev sahipliği yaptığı 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya, Japonya, Kanada, Arjantin ve Macaristan ile C Grubu'nda yer aldı.

Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan milliler, grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası bileti aldı.

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra kıta şampiyonu Avustralya ile Japonya ve Macaristan, turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

Üçüncü kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü kez sahne alacak.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada ilk kez 2014'te mücadele etti. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milliler, 2018'de İspanya'da organize edilen Dünya Kupası'nı ise 10. sırada tamamladı.

Türkiye, Dünya Kupası'nda çıktığı 10 karşılaşmada 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:38:38. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.