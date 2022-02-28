Türkiye Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kadınlar Süper Ligi

28.02.2022 09:26
Türkiye Kadınlar Süper Ligi

Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın futbol takımı, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Hakkarigücü'ne 4-0 mağlup oldu.

Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın futbol takımı, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Hakkarigücü'ne 4-0 mağlup oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Muhammed Emin Çolak xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet İnci x (Melike Çalışkan Dk.46 x), Alina Nahmadova x (Yağmur Ocak Dk.70 x), İrem Barut x, Aysun Muradova x, Saniye Aslano x, Cansel Yiğit x (Mualla Karanfil Dk.46 x), Elmas Karakaya x, Şeyma Yücel x (Gülşen Urgun Dk.30 x), İlayda Karakaya x, Sona Rahimova x, Rabia Behlül Koç x (Elif Hemit Dk.80 x)

Hakkarigücü: Aytaj Sharifova xx, Nergiz Hacıyeva xx, Damla Çoban xx, Süheyla Çalçınar xx, Özlem Akkaya xx, Shokhısta Khojasheva xx, Chisha Racheal Zulu xx, Mwanalima Adam Jereko xxx, Diyan Ceyhan xx (Nursel Özkan Dk.63 x) Aycan Arda xx (Hatice Yaşar Dk.75 xx), Alberta Yawo Ahialey xx

Goller: Damla Çoban (dk.15), Aycan Arda (dk.19), Mwanalima Adam Jereko (dk.40 ve 49) (Hakkarigücü) - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Süper Ligi

YORUMLAR
500
Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı: 'Bu atmosferler amatör futboluna değer katıyor' Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı: 'Bu atmosferler amatör futboluna değer katıyor'

Mehmet Altıparmak, Emin Çolak, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer güçlerini kullanma tehdidine Ukrayna: Dünya için felaket olur, bu bile bizi kıramaz
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:37:44. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadınlar Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement