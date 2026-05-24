Türkiye Kata Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım katada gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonun son gününde; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak'tan oluşan erkek kata milli takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka, İtalya'nın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Türkiye bu sonuçla Avrupa ikinciliğini elde etti.
